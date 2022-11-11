كان ضروريا لسير التحقيقات.. التضامن تُعلق على لقاء «كريم خان» مع «حفتر»

أبدت منظمة التضامن لحقوق الإنسان استغرابها من إدانة بعض المنظمات الحقوقية للقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مع خليفة حفتر.

وقالت المنظمة إنّ خليفة حفتر هو المسؤول الأول عن عشرات الجرائم، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب في بنغازي وغيرها من المدن، وأنّ اللقاء كان طبيعي ويستلزمه عمل المكتب، تماما كلقاءه بالمسؤولين في طرابلس، مكتب النائب العام ووزارة العدل.

وتابعت المنظمة لكي يتمكن مكتب مدعي المحكمة من التحقيق في هذه الجرائم يحتاج للوصول لمسرح الجرائم ومقابلة الضحايا والمشتبه في تورطهم في هذه الجرائم.