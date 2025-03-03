«كان مكتئباً بلا روح».. نجل «نصر الله» يروي تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده

كشف جواد نصر الله، نجل الأمين العام الراحل لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده، وقال إنه “كان يشعر بالاكتئاب والحزن وبلا روح”.

وأضاف في تصريحات لقناة “المنار” “كل من رآه وتحدث معه كان يقول إن “حسن نصر الله”، الذي كان قبل حادثة تفجيرات البيجر يختلف تماما عن “نصر الله” بعد ذلك، ومن رأى والدي في أيامه الأخيرة شعر وكأنهم يودعونه”.

هذا وكانت نشرت قناة “المنار”، “تسجيلا يظهر الغرفة التي كان الراحل “نصر الله”، يعتاد على التواجد فيها قبل بدء خطاباته الشهيرة، كما استعرضت القناة غرفة خاصة كان يتواجد فيها أثناء المناسبات الدينية العامة لـ”حزب الله” اللبناني، مشيرة إلى أن جماهير الحزب لم تكن تعلم أن “نصر الله” كان على مسافة أمتار قليلة منهم.

يذكر أنه في 23 فبراير 2025، شيّعت حشود غفيرة من المواطنين اللبنانيين الأمينين العامين السابقين لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين، بحضور شخصيات سياسية كبيرة من لبنان والعالم وعدد كبير من الصحفيين.

والدي اصبح حزيناً بعد "الحج محسن" وبعد البيجر… كل من التقاه قال السيد كان يودعنا…

السيد جواد نصرالله نجل سيد شهداء الأمة #السيد #بانوراما_اليوم pic.twitter.com/O5TwG3JGtE — Panorama Today (@PanoramaAlyoum) March 1, 2025