كبير حاخامات إسرائيل يدعو للتهدئة وسط اعتداءات اليهود على العرب

دعا حاخام السفارديم الأكبر في إسرائيل إسحاق يوسف، إلى التهدئة وسط التقارير الإعلامية حول اعتداءات اليهود على المواطنين العرب داخل إسرائيل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الحاخام يوسف قوله في بيان له اليوم الأربعاء: “ينبغي ألا ننجر وراء الاستفزازات وإلحاق الأضرار بالناس أو الممتلكات”.

وأضاف أن “توراة إسرائيل لا تمنح إذنا لأحد بأن يأخذ القانون بين يديه ويقوم بأعمال عنف”.

وأقيمت في إسرائيل تظاهرات للمواطنين العرب، تضامنا من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وبحسب التقارير الإعلامية، فإن العرب تعرضوا لاعتداءات في بعض المدن الإسرائيلية.