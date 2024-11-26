كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي

قام رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، رفقة كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي مختار احمد عمر، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، بزيارة لضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي، حيث كان في استقبالهم رئيس مركز السلام الباحث والمؤرخ الدكتور فرج نجم.

وخلال الزيارة استمع رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، رفقة كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي مختار احمد عمر، “إلى شرح مفصل عن سيرة ومسيرة شيخ الشهداء عمر المختار ورفاقه في مراحل الجهاد الليبي خلال الاحتلال الايطالي، واطلعوا كذلك على عدد من الصور التاريخية والمقتنيات التي تجسد مرحلة الكفاح والجهاد الليبي إلى أن نال الشعب الليبي حريته واستقلال بلاده بفضل حركة الجهاد التي قادها شيخ الشهداء عمر المختار والذي أصبح بفضل هذه التضحيات رمزاً للنضال ليس في ليبيا فقط بل لكل الشعوب العربية والاسلامية وشعوب العالم”.

كما قاموا “بجولة في المركز الثقافي بالضريح الذي يحوي قاعة كبيرة تستخدم للمحاضرات والندوات والمعارض الفنية بالإضافة إلى المكتبة العامة والساحة الخارجية لاستضافة النشاطات الثقافية والفنية”.

الجدير بالذكر أنه “تم البدء في بناء ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في العام 1960م وقام بزيارته العديد من رؤساء الدول والسفراء والمسؤولين البارزين”.

#أخبار_الديوان قام السيد رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ " عبدالله المصري الفضيل " رفقة كبير مستشاري الاتحاد البرلماني… تم النشر بواسطة ‏عبدالله بليحق _ Abdullah Bliheg‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤