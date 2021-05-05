كتائب «القسام» تتوعد إسرائيل بدفع ثمن غالٍ

توعد قائد “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” في قطاع غزة، محمد الضيف، إسرائيل “بدفع ثمن غال” إذا لم تتوقف عن إجراءاتها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأكد الضيف، قائد هيئة أركان “كتائب القسام” في بيان مقتضب نُشِر مساء الثلاثاء، على موقعها، “أن قيادة المقاومة والقسام تراقب ما يجري عن كثب”.

وذكر البيان: “وجه قائد الأركان تحذيرا واضحا وأخيرا للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليا”.

يُشار إلى أن هذا التصريح لقائد هيئة أركان “كتائب عز الدين القسام” هو الأول منذ سنوات بعد خطابه الأخير خلال معركة “العصف المأكول” عام 2014 والذي تبعه بث مشاهد من عملية اقتحام موقع ناحل عوز.

ويشهد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة احتجاجات على مخطط طرد عائلات فلسطينية من منازلها والسماح للمستوطنين الإسرائيليين بالاستيلاء عليها.

وذكرت قناة “كان” العبرية مساء الثلاثاء، أن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، كسر الصمت وهدد “إسرائيل” بدفع ثمناً باهضاً إذا استمر عدوانها في القدس.

وأوضحت صحيفة “معاريف” العبرية، أن هناك أحداثا أكبر بكثير مما يحدث في الشيخ جراح أو حتى ما يحدث في القدس، ورغم ذلك كان الضيـف صامتًا، وخروجه اليوم من خزانة الصمت دليل على تصميم حماس على إشعال المنطقة.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن تصريح قائد القسام هذه الليلة ليس تحذيرا بل مادة حارقة.

من جانبه اعتبر المراسل العسكري اليؤور ليفي، أن تحذير القسام الليلة يعتبر نادراً، وحماس لن تسكت على ما يحدث من عدوان على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتعقيباً على خطاب قائد القسام في غزة، والذي حذر “إسرائيل” بشكل واضح وصريح، إذا لم يتوقف العدوان على أهالي حي الشيخ جراح في الحال، فإن إسرائيل ستدفع الثمن غالياً، بدأ المستوطنون في غلاف غزة يكتبون على منتديات خاصة ردود أفعال صاخبة ضد قيادة الجيش المسؤولين “الإسرائيليين”، بحسب ما نقلت وكالة “القدس” للأنباء.

وكتب يتسحاق بروخي: “هذا ما كان ينقصنا، زعيم القسام يتوعد، احنا حنروح في المرقة”.

أما يوسيف جندلمان غرد بالقول: “نتنياهو؛ لقد فشلت في تشكيل الحكومة، حل عنا، لا تفتح علينا أبواب جهنم”.

فيما توقع تسيفي بن شبات، أن يدفع سكان غلاف غزة الثمن بسبب تفاهات نتنياهو، على حد قوله.

وكان قائد هيئة أركان كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، محمد الضيف، أصدر تصريحا مهما، وفيه “التحذير الأخير” “لإسرائيل”، فيما يخص التطورات الفلسطينية.

وجاء بيان القسام كالآتي: “يتوجه قائد هيئة الأركان في كتائب القسام أبو خالد محمد الضيف بالتحية إلى أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ويؤكد بأن قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب، ويوجه قائد الأركان تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً”.