كتائب القسام تُعلن إدخال طائرات مُسيَّرة انتحارية إلى الخدمة

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن إدخالها إلى الخدمة طائرات مسيرة انتحارية من طراز “شهاب” محلية الصنع، استهدفت بها منصة الغاز قبالة ساحل غزة أمس، وتحشيدات عسكرية على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم.

وفي تطور جديد، أعلنت كتائب القسام أن طائراتها المسيرة استهدفت ظهر اليوم حشودا عسكرية إسرائيلية على تخوم قطاع غزة.

وبث الجناح العسكري لحركة حماس صور مسيرات “شهاب” المفخخة محلية الصنع التي دخلت الخدمة حديثا، مؤكدا أنه استهدف أمس الطيران المسير منصة إسرائيلية للغاز في عرض البحر. قبالة ساحل شمال غزة.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن 4 مُسيَّرات محملة بمتفجرات أطلقت من غزة باتجاه مواقع إسرائيلية.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إسقاط طائرة مسيرة عبرت اليوم من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

كتائب القسام تبث مقطعا مصورا يظهر استخدامها طائرات مسيرة لأول مرة في معاركها ضد الاحتلال#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/hDR1LRFrL7 — الفراتي العتيق (@alfuratyalatiqe) May 13, 2021

كما أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت لأول مرة مناطق جنوبي إسرائيل بصواريخ يصل مداها إلى 250 كيلومترا.

وقصفت كتائب القسام اليوم الخميس تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم بعشرات الصواريخ، وذلك بعد أن توعد الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة بأنه لا حدود حمراء في صد العدوان الإسرائيلي.