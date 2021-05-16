كتائب القسام تُعلن استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخ

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 16 مايو 2021 - 00:14 | آخر تحديث: 16 مايو 2021 - 00:21 نُشر: الأحد، 16 مايو 2021 - 00:14
دولي
رويترز
كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة

أعلن الناطق الرسمي باسم “كتائب القسام” الفلسطينية، أبو عبيدة، استهداف مدينة تل أبيب بوابل من الصواريخ، تزامنا مع انتهاء مهلة رفع حظر التجوال في المدينة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مقتضبة: “بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب.. كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها، وبالتزامن توجه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة ردا على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء تل أبيب ومطار بن غوريون، تزامنا مع الإعلان عن الهجوم الصاروخي.

وأعلنت “كتائب القسام” في وقت سابق السبت، أنها جهزت نفسها لقصف تل أبيب لمدة 6 أشهر متواصلة، وحذرت إسرائيل من أنه إذا لم يتوقف العدوان على حي الشيخ جراح في الحال فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن الإسعاف أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح في آخر هجوم صاروخي.

آخر تحديث: 16 مايو 2021 - 00:21
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