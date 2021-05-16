كتائب القسام تُعلن استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخ

أعلن الناطق الرسمي باسم “كتائب القسام” الفلسطينية، أبو عبيدة، استهداف مدينة تل أبيب بوابل من الصواريخ، تزامنا مع انتهاء مهلة رفع حظر التجوال في المدينة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مقتضبة: “بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب.. كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها، وبالتزامن توجه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة ردا على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء تل أبيب ومطار بن غوريون، تزامنا مع الإعلان عن الهجوم الصاروخي.

وأعلنت “كتائب القسام” في وقت سابق السبت، أنها جهزت نفسها لقصف تل أبيب لمدة 6 أشهر متواصلة، وحذرت إسرائيل من أنه إذا لم يتوقف العدوان على حي الشيخ جراح في الحال فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن الإسعاف أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح في آخر هجوم صاروخي.

رشقات صاروخية قبل قليل تطلقها كتائب القسام باتجاه شمال تل أبيب بعد انتهاء المدة التي منحتها لسكان تل ابيب لمدة ساعتين برفع حظر التجول عنهم كما جاء في بيان الناطق باسم الجناح العسكري لحماس pic.twitter.com/FW9HlWHt0M — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 15, 2021

شاهد شاهد

مشهد قوي، لحظة دك صواريخ كتائب القسام لـ"تل أبيب" والفزع والانفجارات التي يعيشها الاحتلال هناك.#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/oc81MgbcQs — رضوان الأخرس (@rdooan) May 15, 2021