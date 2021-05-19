«كتائب القسام» تُوجه ضربة بعشرات الصواريخ

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، توجيه ضربة بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع “ردا على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة”.

وأكدت “كتائب القسام”، أنها قصفت قاعدتي “تسيلم” البرية و”حتسريم” الجوية برشقات صاروخية، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في عسقلان وبئر السبع وسيدروت.

من جهتها أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، اليوم الأربعاء، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة.

وكشفت “سرايا القدس” في وقت سابق من اليوم، عن قصف موقع “مارس” الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي “نير عوز” و”صوفا”، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أيضا، “قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية”.

وأفادت “سرايا القدس” بأنه “تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع “نير عوز” بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون”.

وفي عملية مشتركة، أعلنت “سرايا القدس” وألوية “الناصر صلاح الدين” قصف موقع “كرم أبو سالم” وأميتاي وحشودات إسرائيلية بشرقي رفح بقذائف الهاون الثقيل.