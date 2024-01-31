كتائب عراقية تُعلن وقف عملياتها ضد القوات الأمريكية

أعلنت جماعة كتائب حزب الله العراقية تعليق جميع عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، في قرار قالت إنه يهدف لعدم “إحراج” الحكومة العراقية.

وقال أبو حسين الحميداوي الأمين العام للجماعة في بيان على منصة تليجرام “إننا إذ نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى”.

ويأتي القرار عقب مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة بالقرب من الحدود الأردنية السورية يوم الأحد، وهو هجوم قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عنه في تقييم غير نهائي إنه يحمل “بصمات” كتائب حزب الله.

ورفض متحدث باسم البنتاجون التعليق على بيان الجماعة عندما سألته رويترز، واكتفى بالقول إن “الأفعال أعلى صوتا من الكلمات”.

وتشن جماعات متعددة من لبنان واليمن والعراق وسوريا هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وتعد كتائب حزب الله أقوى فصيل مسلح في حركة المقاومة الإسلامية بالعراق التي ينضوي تحت لوائها جماعات مسلحة أعلنت مسؤوليتها عن أكثر من 150 هجوما على قوات أمريكية منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وردت واشنطن بهجمات في سوريا والعراق في دائرة عنف متزايد حذر مسؤولون عراقيون بأنها تهدد بتقويض التقدم المحرز نحو استقرار البلاد بعد عقود من الصراع.

وأشار فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية إلى إن قرار كتائب حزب الله جاء بعد أيام من الجهود الحثيثة لرئيس الوزراء العراقي بهدف منع أي تصعيد جديد بعد هجوم الأردن.

وأضاف علاء الدين “بذل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جهودا مضنية خلال الأيام القليلة الماضية ويتواصل مع جميع الأطراف المعنية داخل العراق وخارجه”.