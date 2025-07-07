كتاب جديد يكشف أسرار الأمير.. «بن سلمان» بين ألعاب الفيديو ورؤية 2030

كشفت الصحفية الأميركية المخضرمة كارين إليوت هاوس في كتابها الجديد المرتقب “الرجل الذي سيغدو ملكاً: محمد بن سلمان وتحول السعودية”، عن ملامح شخصية ولي العهد السعودي، ووصفت الأمير محمد بن سلمان بأنه “مصلح راديكالي مستعجل”، يقود تحولاً اجتماعياً وثقافياً غير مسبوق في تاريخ المملكة، مدفوعاً برغبة عارمة في تعويض ما يعتبره فرصاً ضائعة.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست”، الكتاب، الذي ستطرحه دار “هاربر” للنشر في 8 يوليو، يتضمن مقابلات شخصية مع ولي العهد، إضافة إلى مشاهدات هاوس خلال زياراتها للمملكة، ويقدم سرداً عميقاً لتحول السعودية من دولة محافظة متشددة إلى مجتمع أكثر انفتاحاً وتحرراً، في ظل قيادة الأمير الشاب البالغ من العمر 39 عاماً.

وفي إحدى المقابلات، تحدث محمد بن سلمان عن هوسه بألعاب الفيديو منذ الطفولة، مشيراً إلى أنه لا يزال يمارسها صباح كل يوم رغم مسؤولياته الثقيلة وأطفاله الخمسة. لعبته المفضلة، بحسب الكتاب، هي “فاينل فانتسي 16″، ويقول عنها: “ألعاب الفيديو تعصر الدماغ للتفكير”.

هاوس تصف التغييرات التي شهدتها السعودية خلال أقل من عقد بأنها “تحول مذهل”. ففي حين كانت “الشرطة الدينية بلحاها الكثيفة تفرض التقوى العامة على حساب الخصوصية الشخصية”، فإنها اختفت اليوم من المشهد، في ظل ما تصفه بـ”انقلاب جيلي” نفذه الأمير الشاب بيد واحدة.

وتضيف أن بن سلمان نشأ في بيئة “مقيدة بشدة”، وهو اليوم مصمم على إعادة تشكيل هذه البيئة. وتقول: “النساء يخرجن ليلاً بحرية، دون وصي أو قريب، ويغادرن المملكة متى شئن”، مشيرة إلى أن هذه التحولات كانت “مستحيلة التخيل” قبل سنوات فقط.

أما الدافع وراء هذا التغيير السريع، فيلخصه الأمير بعبارة: “لقد فاتتنا الكثير من الفرص”. ويرى أن من أكبر هذه الفرص التي ضاعت هو تأخر السعودية في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وهو ما تحاول رؤية 2030 تداركه من خلال مشاريع ضخمة تشمل السياحة والترفيه والمدن الذكية مثل “نيوم”، التي تحتوي على “شواطئ تتوهج في الظلام” و”قمر صناعي مزيف” يضيء السماء ليلاً.

الكتاب يوضح أن هذه الإصلاحات تلقى ترحيباً حاراً من شريحة واسعة من الشباب السعودي، الذين وجدوا أنفسهم فجأة في بلد يسمح لهم بـ”المرح” بعد سنوات من التحفظ والتقييد، وتقول هاوس: “هؤلاء الشباب نشأوا في بيئة كان يُنظر فيها إلى الترفيه على أنه خطيئة، لكن الإنترنت جعلهم يدركون أن العالم أوسع بكثير”.

وتصف المؤلفة محمد بن سلمان بأنه “مسؤول عن كل شيء”، من ملفات الأمن والسياسة إلى الفن والموسيقى والملابس، لافتة إلى أنه دقيق الملاحظة إلى درجة أنه أشار خلال أحد لقاءاته بها إلى عباءتها السوداء، قائلاً بلطف: “أنت تعلمين أنك لست مضطرة لارتدائها”، في إشارة رمزية إلى روح التغيير التي تسري حتى في أدق التفاصيل.