كتاب جديد يوثق تاريخ المسرح الليبي

في ختام الدورة الثانية لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية، أعلن الفنان الكوميدي “ميلود العمروني”، عن إصدار كتابه الجديد بعنوان “مسرحنا”، الذي يوثق تاريخ المسرح الليبي من عام 1908 حتى 2023.

وبحسب وكالة وال، “قام “العمروني” بتوقيع نسخة من الكتاب وتقديمها لرئيس اللجنة العليا للمهرجان، الدكتور إبراهيم هدية المجبري”.

هذا واختتمت فعاليات المهرجان، الذي حمل اسم الفنان المسرحي الراحل رجب العقوري، مساء الجمعة، وشهدت حضورًا لافتًا ومشاركة واسعة فاقت التوقعات، وتميز المهرجان بتنوع العروض المسرحية بين الكوميديا والدراما، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه بنغازي للثقافة والفنون، باعتبارها عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، وسعيها لخلق منصة تواصل بين الفنانين المحليين والدوليين لتبادل الخبرات.