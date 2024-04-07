كتاب «مرصّع بأكثر من ألف ماسة» مطروح للبيع بنحو 2 مليون دولار

طُرح كتاب “بريكفست آت تيفانيز”، للكاتب الأمريكي “ترومان كابوته” للبيع لقاء 1.5 مليون دولار.

ووفق ما نقلت العديد من الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، “طرحت النسخة الفريدة من كتاب “بريكفست آت تيفانيز” بغلاف مصنوع من الجلد ومغطى ” مرصّع بـ 1035 ماسة وحجر ياقوت واحد، وهو النسخة الوحيدة من الرواية الصادرة عام 1958، التي تحمل توقيع الكاتب “كابوته”.

وذكرت المعلومات، أنه “استغرق العمل على غلاف الكتاب 3 سنوات مع “بنتلي أند سكينر” البريطانية المتخصصة في المجوهرات، وكان مخصصاً لشركة “لوكس مانتيس” الأميركية المتخصصة في بيع الكتب النادرة والفاخرة، وهو معروض داخل قفص في المعرض الدولي للكتب النادرة والقديمة في نيويورك، بسعر 1.5 مليون دولار، ولن يُطرح للمزايدة عليه ولن تتم أي مفاوضات في شأن هذا السعر”.

يذكر أن الكاتب الأميركي ترومان كابوته توفي عام 1984.