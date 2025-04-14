كتلة هوائية ساخنة تضرب البلاد وارتفاع بدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوي، “أن يبقى الطقس متقلب نتيجة تأثير المنخفض الجوي الصحراوي على المناطق الغربية”.



ووفق الأرصاد، “المنخفض مصحوب بكتلة هوائية ساخنة يعمل على ارتفاع في درجات الحرارة مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة خاصةً اليوم على مناطق الشمال الغربي، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية أحياناً”.

ووفق الأرضاد، “يشمل تاثير الكتلة الساخنة تدرجياً بداية من يوم الغد المناطق الشرقية خاصة الخليج وسهل بنغازي، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للإعتدال من مساء يوم الأربعاء على أغلب مناطق الشمال الغربي نتيجة تحول الرياح إلى شمالية غربية”.