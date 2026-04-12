كتي: عودة تجمع «س.ص» إلى طرابلس خطوة مهمة على المستوى السياسي والدبلوماسي

أثنى عمر محمد كتي، الوكيل السابق لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس مجلس السياسات الخارجية والعلاقات الدولية بفريق الحوار والمصالحة السياسي، على الجهود الوطنية التي بذلت خلال السنوات الأخيرة من قبل حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في العمل الماراثوني الذي يهدف إلى نقل مقر تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) إلى العاصمة طرابلس حسب المعاهدة المنشئة للتجمع، وبالأخص دور رئيس مجلس الوزراء والدعم الذي قدمه لهذه الجهود.

وأضاف كتي في تصريح له: “عودة مقر تجمع دول الساحل و الصحراء إلى طرابلس تعتبر خطوة مهمة على المستوى السياسي والدبلوماسي، لأنها تعكس عودة الاستقرار في العاصمة، وتتيح للتجمع أن يكون له حضور أقوى في دعم التعاون بين دول المنطقة”.

وأشار كتي إلى أن عودة مقر التجمع إلى العاصمة طرابلس قد تسهم في إعادة إطلاق المشاريع التنموية والأمنية في المنطقة.