كذبة نيسان: جيل بايدن تتنكر كمضيفة طيران وتوزع مثلجات على ركاب طائرة

السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بادرت الخميس الماض متنكرة بزيّ مضيفة إلى توزيع المثلجات على ركاب كانوا يرافقونها في رحلة بالطائرة، في مزحة بمناسبة الأول من أبريل. وفقا لفرانس برس.

وتسلّم أفراد الطاقم وعناصر الاستخبارات والصحافيون قطع المثلّجات من امرأة سمراء قصيرة الشعر تضع كمامة سوداء وشارة تحمل اسم “جازمين” جالت بينهم في ممرات الطائرة التي كانت عائدة بها إلى واشنطن بعد زيارة لولاية كاليفورنيا.

وبعد 5 دقائق، أطلت “جازمين” مجدداً على الصحافيين، وخلعت شعرها المستعار، وكشفت لهم هويتها الحقيقية، معلنة لهم: “إنها كذبة أبريل”!

وهذه ليست المرة الأولى تفاجئ جيل بايدن الركاب على طائرة. فعندما كان زوجها نائباً لرئيس الولايات المتحدة ، دخلت ذات مرة إحدى مقصورات الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” وصرخت “بوو!” بوجه أول شخص فتح بابها، بحسب وسائل إعلام أميركية.

واعترف الصحافيون الذين رووا وقائع مزحة جيل بايدن بأن تنكرها انطلى عليهم، معزّين أنفسهم بأن أفراد فريقها حتى لم يتعرفوا عليها. وأشار التقرير الصحافي إلى أن قطعة الآيس كريم بالفانيليا المغلفة بالشوكولاتة كانت “لذيذة الطعم”.