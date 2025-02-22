كرة السلة الليبية تُحلق في سماء القارة الإفريقية

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة تأهلا رسمياً إلى نهائيات الأفروباسكت 2025، بعد غياب استمرّ طويلا لمدة 16 عاماً، وذلك بعد انتصاره اليوم السبت بنتيجة 80-82 على الرأس الأخضر بقاعة طرابلس الكبرى في مباراة شهدت ندية وتنافس قوي حتى الeواني الأخيرة.

وتعرض منتخبنا بالأمس في افتتاح مبارياته بليبيا خسارة أمام المنتخب النيجيري، ولكن فرسان المتوسط بقيادة اللبناني فؤاد ابوشقرا عقدوا العزم التام على نيل ورقة الترشح والعبور، ليأكدوا جدارة واستحقاق هذا الجيل التاريخيّ الذي يمر على كرة السلة الليبية.

وعبر وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي عن سعادته بالتأهل المستحق للمنتخب، وقال: “هكذا أنتم وهذا عهدنا بكم نحن دائما معكم سندا وعونا لكم ولكل من يشرف الرياضة الليبية ويعتلي منصات التفوق والنجاح، من القلب أهنئكم وأفخر بكم بمناسبة تميزكم وفوزكم وتأهلكم المتوقع والمستحق إلى نهائيات أمم أفريقيا لكرة السلة بأنغولا 2025.. مبارك يا شباب وباسم الليبيين جميعا نجدد التهاني والتبريكات لكم على هذا الإنجاز الرياضي القاري الجديد”.