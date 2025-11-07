كرة القدم التركية في قلب الفساد.. تحقيقات تشمل حكام الدرجة الأولى ونوادي بارزة

أصدر الادعاء العام في تركيا، الجمعة، أوامر اعتقال بحق 21 شخصاً، بينهم 17 حكماً ورئيس أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، في خطوة غير مسبوقة ضمن تحقيق موسع في فضيحة مراهنات تهز الوسط الرياضي التركي.

وتم وضع ما لا يقل عن 18 مشتبهاً بهم قيد الاحتجاز للاستجواب خلال مداهمات منسقة نفذت في ساعات الصباح الباكر بمدينة إسطنبول و11 محافظة أخرى، وفق ما ذكره مكتب المدعي العام في إسطنبول.

ويخضع الحكام السبعة عشر، الذين كشفت أسماءهم بالأحرف الأولى، للتحقيق بتهم محتملة تشمل إساءة استخدام السلطة والتأثير على نتائج المباريات، في قضية تضع نزاهة كرة القدم التركية على المحك.

وأفادت وسائل إعلام تركية، من بينها صحيفة جمهوريت، أن مراد أوزكايا، رئيس نادي أيوب سبور، وفاتح ساراتش، المالك السابق لنادي قاسم باشا، تم استدعاؤهما أيضاً للاستجواب في إطار التحقيق، فيما يظل نادي قاسم باشا تحت الوصاية منذ سبتمبر الماضي بعد تحقيق منفصل كشف فساد الشركة القابضة التي كانت تملك النادي سابقاً.

وتفجرت الفضيحة بعد أن أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم الأسبوع الماضي 149 حكما، بينهم حكام مساعدين، وكشف رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو أن تحقيقاً حكومياً كشف عن وجود حسابات لمراهنات لدى 371 من أصل 571 حكما نشطاً، من بينهم 152 حكماً شاركوا في مراهنات على مباريات كرة قدم، شملت سبعة حكام من الدرجة الأولى و15 حكما مساعداً.

وأضاف حاجي عثمان أوغلو أن بعض الحكام راهنوا على أكثر من 10000 مباراة على مدار خمس سنوات، بينما اكتفى آخرون بمراهنة واحدة فقط، في حين اتهم أحد الحكام بالمراهنة على 18227 مباراة، ما يثير تساؤلات جدية حول نزاهة التحكيم وتأثير الفساد على سمعة كرة القدم التركية.