كرة القدم النسائية في ليبيا بين الطموح المجتمعي والجدل الثقافي والديني

في خطوة تُعد الأولى من نوعها بهذا الشكل الرسمي والعلني، أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن فتح باب المشاركة في التجمع الأول لاختيار لاعبات المنتخب الوطني النسائي، استعدادًا للاستحقاقات الدولية القادمة.

الإعلان الذي نُشر عبر صفحة الاتحاد الرسمية على فيسبوك، حمل في طياته دعوة صريحة لكل اللاعبات الطموحات من مختلف مناطق ليبيا، لتقديم أنفسهن والمنافسة على تمثيل البلاد رياضيًا.

ورغم أن الإعلان يعكس رغبة حقيقية في النهوض بكرة القدم النسائية، وتحقيق انطلاقة جديدة نحو تمكين المرأة في المجال الرياضي، إلا أنه لم يمر مرور الكرام، بل فجّر جدلاً واسعًا داخل الأوساط الرياضية والثقافية والدينية الليبية، والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.

الرياضة النسائية بين الواقع والطموح

منذ سنوات، ظلّ حضور المرأة الليبية في الرياضة خجولًا ومحدودًا، يقتصر غالبًا على مبادرات فردية أو أنشطة غير منظمة.

أما على مستوى المنتخبات الوطنية، فالتجارب كانت متقطعة، دون دعم مؤسسي فعّال.

ويبدو أن هذا الإعلان يهدف لتغيير هذا الواقع، عبر إدماج العنصر النسائي ضمن المنظومة الرياضية الرسمية، مما قد يسهم في اكتشاف مواهب محلية وتعزيز صورة ليبيا على الساحة الرياضية الدولية.

مواقف متباينة داخل المجتمع

في المقابل، أثارت الخطوة ردود أفعال قوية، خصوصًا من شريحة واسعة من المجتمع المحافظ الذي يرى أن ممارسة النساء للرياضة علنًا، وخصوصًا كرة القدم، قد تتعارض مع التقاليد والأعراف الاجتماعية، بعض الأصوات ذهبت إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تتعارض مع القيم الإسلامية.

الكرة في ملعب المؤسسة الرسمية

يبقى السؤال المطروح؛ هل سيتمكن الاتحاد الليبي لكرة القدم من المضي قدمًا بهذه الخطوة وسط هذا الجدل؟ نجاح هذه التجربة لا يتوقف فقط على قدرات اللاعبات ومدى إقبالهن على المشاركة، بل يعتمد أيضًا على قوة الدعم المؤسسي، وعلى قدرة الاتحاد على إدارة هذا الملف بحساسية، تجمع بين احترام الخصوصية الثقافية للمجتمع الليبي، وتعزيز حقوق المرأة في المشاركة الرياضية.

ما بين طموح رياضي مشروع، وجدال اجتماعي وديني محتدم، تقف كرة القدم النسائية في ليبيا أمام مفترق طرق؛ هذه المبادرة قد تكون نقطة تحول في تاريخ الرياضة النسائية في البلاد، أو تجربة عابرة تُجهض بفعل الضغوط الاجتماعية.

وفي كلتا الحالتين، يظل النقاش الدائر حولها فرصة مهمة لإعادة النظر في دور المرأة الليبية في المجتمع، وحجم المساحة التي تُمنح لها في ميادين الحياة المختلفة، ومنها الملاعب.