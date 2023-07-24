كرحلة تجريبية.. الخطوط الإيطالية تسيّر رحلة إلى طرابلس.. «الدبيبة» على متنها

وغادرت الطائرة التابعة لشركة طيران «إيتا» الإيطالية اليوم على الساعة 1.30 بعد الظهر توقيت طرابلس وروما، مطار ليوناردو دافنشي في فيوميتشينو بالعاصمة.

وتصل الطائرة إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس قرابة الساعة 2.45 بعد الظهر، على أن يتم تشغيل الخط الجوي بشكل منتظم في المستقبل القريب.

ويوم الأحد، أكد الدبيبة في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي قبل انطلاق مؤتمر الهجرة والتنمية في روما أن «استئناف الرحلات بين ليبيا وإيطاليا خطوة تمهد لفتح المجال الجوي مع دول أخرى»، مضيفا «سنعمل على فتح خط جوي بين روما وبنغازي».