كردستان العراق على «خط النار».. صواريخ إيرانية ومسيرات مفخخة تهزّ الإقليم

قُتل 8 عناصر في حزب كردي إيراني معارض لطهران، فجر الجمعة، إثر قصف إيراني استهدف معسكرًا تابعًا للحزب في إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، وفق ما أعلن الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال القيادي في حزب “كومالا” الإيراني المعارض إدريس كولهوازي إن القوات الإيرانية قصفت عند الساعة الرابعة والنصف فجرًا بالتوقيت المحلي المعسكر الواقع قرب مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى مقتل 8 عناصر وإصابة آخرين.

ويأتي هذا التصعيد في كردستان العراق بالتزامن مع تجدد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في مواجهة تعد من الأعنف منذ التوصل إلى اتفاق هدنة في أبريل، وسط استمرار الهجمات المتبادلة في المنطقة.

وواصلت إيران استهداف الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان العراق خلال الفترة الماضية، إلا أن هجوم الجمعة يُعد من أكبر الضربات التي تعرضت لها هذه الجماعات منذ بدء وقف إطلاق النار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أن قوات التحالف الدولي تمكنت فجر الجمعة من إسقاط 8 طائرات مسيّرة مفخخة في أجواء المدينة.

وأوضح الجهاز أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف تعاملت مع الطائرات قبل وصولها إلى أهدافها.

وتضم أربيل مجمعًا رئيسيًا للقنصلية الأمريكية، كما يوجد في مطارها مستشارون عسكريون تابعون للتحالف الدولي، ما يجعلها من المناطق التي تشهد إجراءات أمنية مشددة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت أجواء أربيل، فيما أكدت سلطات إقليم كردستان استمرار التنسيق مع قوات التحالف لتعزيز منظومات الدفاع الجوي والتعامل مع أي تهديدات محتملة.

وخلال السنوات الماضية، شكل إقليم كردستان العراق هدفًا لهجمات مرتبطة بالتوترات الإقليمية، نظرًا لوجود قوات أمريكية ضمن التحالف الدولي ضد التنظيمات المتطرفة، إلى جانب شركات نفط أجنبية وأحزاب كردية إيرانية معارضة لطهران.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تفعيل خطة طوارئ للتعامل مع توقف إمدادات الغاز من حقل دانة في إقليم كردستان، بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت إشعارًا من الجهات المختصة بشأن توقف إمدادات الغاز من الحقل، مؤكدة بدء تنفيذ خطة طارئة لإدارة منظومة الطاقة وضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء.

وأوضحت الوزارة أن استمرار توقف الإمدادات قد يؤدي إلى فقدان نحو 1400 ميغاواط من القدرة التوليدية للشبكة الوطنية، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على إعادة توزيع الأحمال والاستفادة من جميع القدرات المتاحة لتقليل تأثير النقص المتوقع.

ودعت السلطات العراقية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة، بهدف المساهمة في الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

وتعكس التطورات في كردستان العراق تداخل الملفات الأمنية والطاقة في المنطقة، مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة وتأثيراته على دول الجوار والبنية التحتية الحيوية.