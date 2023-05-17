كرموس: إقالة «باشاغا» جاءت بسبب رفضه الانغماس في الفساد

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إن قرار إيقاف رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، جاء بسبب رفضه الانغماس في ملفات فساد مالي مع مجموعة من النوّاب.

وأضاف كرموس في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه المجموعة مارست ضغوطاً على باشاغا لإجباره على التنحي أو الإقالة.

هذا وصوت مجلس النواب خلال جلسته أمس الثلاثاء بمدينة بنغازي، على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّ مجلس النواب يستمر بعبثه السياسي، مشيرا إلى أنّ قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا جرى بطريقة مريبة.

وفي وقت سابق، كشف الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، عن ملامح ما وصفه بانقلاب “تشريعي تنفيذي” حده الأدنى الإطاحة برئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، وسقفه الأعلى الإطاحة برئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح.

وأشار شمام في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن أكثر من 50 نائب يشاركون فيما وصفها بـ”الكولسة ” في بنغازي.

وأضاف: “الصندوق الوحيد اللي في دماغهم (التفتوفة) اللي مسكر عليها باشاغا وهي مليار وشوية، سرقة فنية يا سي”.