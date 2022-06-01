«كرموس»: الخلاف بين أعضاء مجلس الدّولة ما زال قائما

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إنّ رئاسة المجلس لم تدع لعقد جلسة حتى الآن، وإنّه وفق اللائحة هناك اجتماع الاثنين الأول من بداية كل شهر.

وأوضح كرموس في تصريح صحفي أنّ الخلاف بين أعضاء المجلس ما زال قائما، موضحا أنّ أعضاء اللجنة المكلفة باجتماعات القاهرة لديهم جلسة منتصف الشهر مع نظيرتهم من النواب في القاهرة.

وتابع كرموس أنّ عقد جلسة للمجلس الأعلى للدولة قبل اجتماعات القاهرة لن تأتي بنتائج مهمة، باعتبار أن الموضوع الأساسي هو حوارات القاهرة.

وأشار كرموس إلى وجود خلل في المجلس وهو عدم اعتماد التعديل الدستوري الـ12 من المجلس، في حين أن اللجنة في مصر تشتغل وفق التعديل الدستوري، ويناقشون النقاط الخلافية في مشروع الدستور الذي صوت المجلس على رفض المساس بها.

وتوقّع كرموس أنّه في حال عدم التوافق على المواد الخلافية في مشروع الدستور أن يُلجأ إلى العمل على قاعدة دستورية تُتجاوز فيها المسائل الخلافية لفترة برلمانية واحدة، وهذا الأمر يمكن أن يحقق توافقا بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة وينهي الحرج لدى من رفض العمل بالتعديل الدستوري الثاني عشر