كروان لـ «عين ليبيا»: لم نتخذ قرار بشأن دعوة مجلس النواب للاجتماع معهم

دعا عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب، لجنتي المسار الدستوري بالمجلسين إلى الاجتماع لتجسيد التوافقات في المسار الدستوري بين الجسمين في صيغة نهائية.

وأوضح الصغير في بيان إن دعوته للجنتين للاجتماع وحل النقاط العالقة، جائت بناء على تكليف من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفقا لقوله.

من جانبها، قالت عضو لجنة المسار الدستوري في المجلس الأعلى للدولة فوزية كروان لـ «عين ليبيا» إن اللجنة لم تتخذ قرار بشأن الدعوة الموجهة، لاستئناف الاجتماعات.

وأوضحت كروان أنه توجد صعوبة للاجتماع مع لجنة مجلس النواب بعد الجلسة الأخيرة التي عقدها والتي هام فيها مجلس الدولة، موضحة أنّه إذا جرى لقاء فسيكون داخل ليبيا.