كريستيانو باقٍ مع النصر… والمنافسة مع ميسي على الأبواب؟

أعلن نادي النصر السعودي تمديد عقد نجم الفريق كريستيانو رونالدو حتى يونيو 2027، ليواصل “الدون” (40 عاماً) رحلته مع العالمي التي بدأت في يناير 2023.

النجم الفرنسي المعتزل لويس ساها، زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، طالب بمنحه راتباً أسبوعياً يقدر بـ”مليار دولار” تقديراً لدوره في رفع قيمة دوري روشن وجذب النجوم العالميين.

وكشف ساها أن رونالدو يرغب في قدوم غريمه التقليدي ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي لإحياء المنافسة الأسطورية التي جمعت النجمين لأكثر من 15 عاماً في أوروبا، معتبراً أن وجود النجوم الكبار يعزز مكانة الدوري عالمياً.

رونالدو يواصل تألقه بأرقام مميزة (93 هدفاً و19 تمريرة حاسمة في 105 مباريات) وتوج هدافاً للدوري في موسم 2023-2024 برصيد 35 هدفاً، كما حصد كأس الملك سلمان للأندية العربية.