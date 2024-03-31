كريستيانو رونالدو يكرم الطائي بـ«هاتريك».. فيديو

ألحق نادي النصر هزيمة ساحقة بضيفه الطائي (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين.

افتتح اللاعب البرتغالي أوتافيو التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة العشرين.

ورد لاعب خط الوسط الهولندي فيرجيل ميسيدان بهدف التعادل للطائي سريعا في الدقيقة 22، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء ويغادر أرضية الملعب في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

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هدف النصر الثالث عن طريق الأسطورة كريستيانو رونالدو بصناعة ساديو ماني 💛💛💛💛💛💛https://t.co/XXsqjtAyic — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) March 30, 2024

ووضع المهاجم عبد الرحمن غريب الفريق العالمي” في المقدمة مرة أخرى في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول.

ومن ثم سطع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية “هاتريك” في الدقائق (64، 67، 87) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب “الأول بارك” بالعاصمة الرياض.

وعزز رونالدو تربعه على عرش صدارة الهدافين برصيد 26 هدفا، مبتعدا بفارق 4 أهداف عن وصيفه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال.

وحقق نادي النصر بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال، الذي تغلب بدوره على ضيفه الشباب (4-3) اليوم أيضا.

بينما يشغل نادي الطائي المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة.