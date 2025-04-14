كريستيانو رونالدو يُبهر الجماهير بهدف عالمي ويقود النصر للفوز على الرياض

في ليلة سعودية جميلة، تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا، مسجلًا هدفين منهم هدفًا رائعًا قاد به فريقه النصر لتحقيق فوز مثير على نادي الرياض بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

أقيمت المباراة على ملعب النصر، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا. بدأ اللقاء بحذر من الفريقين، إلا أن النصر فرض سيطرته تدريجيًا ولكن لم يكفيه التسجيل ليفتتح الرياض التسجيل ، ولكن سرعان ما افتتاح النصر التسجيل عبر كريستيانو رونالدو بإنهاء مثالي ، تم هدف ثاني بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا للمرمى، معلنًا عن هدفه رقم 933 في مسيرته الاحترافية .

قدم كريستيانو رونالدو أداءً مميزًا طوال المباراة، حيث كان مصدر الخطورة الدائم على دفاعات الرياض، وساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز. وبهذا الهدف، يواصل رونالدو تصدره لقائمة هدافي الدوري برصيد 35 هدفًا .

تصريحات ما بعد المباراة

عقب اللقاء، أعرب رونالدو عن سعادته بالهدف والفوز، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تقديم الأداء الجيد لتحقيق أهداف الفريق في الموسم الحالي.

يستعد النصر لمواجهة قوية في الجولة المقبلة، حيث سيواجه أحد الفرق المنافسة على المراكز المتقدمة، ويأمل في مواصلة سلسلة الانتصارات بقيادة نجمه المتألق كريستيانو رونالدو.