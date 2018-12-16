«كريس سمولينغ» يُجدد عهده بالدفاع عن عرين مانشستر يونايتد

حيث أصدر اليونايتد بيانا قال فيه:

“يسعد مانشستر يونايتد الإعلان بأن كريس سمولينغ قد وقع عقدا جديدا مع النادي سيبقيه في صفوفه حتى يونيو 2022 مع إمكانية تجديده لعام إضافي”.

كما أعرب اللاعب عن سعادته بتجديد العقد بقوله:

“إنه موسمي التاسع مع النادي وأنا سعيد لمواصلة عملية تطوير مستواي مع الفريق”.

مضيفاً:

“إنه فخر كبير الدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد وتركيزنا الآن منصب على البرنامج المضغوط خلال فترة أعياد نهاية السنة”.

هذا وتوج سمولينغ بطلاً للدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر يونايتد، وأحرز كأس إنجلترا مرة واحدة، والدوري الأوروبي في مناسبة واحدة أيضاً، وخاض 307 مباريات في صفوفه منذ انتقاله إليه قادماً من فولهام عام 2010.