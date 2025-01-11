«كريم بنزيما» يكشف حقيقة اعتزاله وموقفه من العودة إلى «ريال مدريد»

كشف الفرنسي المخضرم كريم بنزيما نجم فريق الاتحاد السعودي، حقيقة ما تردد بشأن رغبته في الاعتزال عقب نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وعبر مهاجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن سعادته الشديدة بالموسم الثاني له، وقال في حوار مع صحيفة “ماركا”: “الفريق بحالة جيدة زملائي بحالة جيدة، الجماهير تستمتع، والنادي سعيد، كل شيء مثالي نحن على الطريق الصحيح لتحقيق أشياء مهمة هذا الموسم ما زال هناك الكثير أمامنا، في الملعب أبذل كل ما لدي من أجل الفريق والجماهير، وأتمنى أن يكونوا سعداء بما أقدمه”.

وتابع: “أسعى لمواصلة الفوز وهدفي هو تحقيق لقب مع نادي الاتحاد الأمر صعب لأن المستوى قد ارتفع كثيرا، والفرق أصبحت قوية أفضل بكثير من قبل ولكن سنواصل العمل والاستمرار كما نفعل الآن”.

وعن أنباء الاعتزال في نهاية الموسم رد بنزيما: “لا، لم أفكر في ذلك هناك شخص ما هو من نشر هذا الأمر، ربما في غضون عامين أو 3 أو 4 أعوام سأعتزل لكنني أشعر بأنني بحالة جيدة الحمد لله جسديا أنا بخير”.

وعن إمكانية عودته لريال مدريد أجاب: “بالطبع سأعود، لم لا؟ الآن أنا في جدة وأؤدي بشكل جيد للغاية سيخبرنا الوقت بما سيحدث وأنا على يقين بأنني سأكون قريبا من مدريد، ريال مدريد هو الأفضل في العالم يبقون دائما هكذا يبحثون عن الفوز طوال الوقت.

ورفع كريما بنزيما حصيلته مع الاتحاد هذا الموسم إلى 12 هدفا و3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة بمختلف البطولات.

وسيواجه ريال مدريد يوم الأحد غريمه الأزلي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، في الـ11 مساء بتوقيت أبوظبي، من أجل تحقيق اللقب للمرة 14 ومعادلة البارسا صاحب الرقم القياسي.

مقابلة الأسطورة بنزيما مع صحفي إسباني (ماركا)



مترجمة كاملة 🤍 pic.twitter.com/ulEMN3bDTU — شبكة KB9 (@KB9_news) January 11, 2025

"Seguro que este año se vuelve a demostrar que el Real Madrid es el mejor club del mundo" pic.twitter.com/RDq4WmCdpw — MARCA (@marca) January 10, 2025