كريم خان: سنصدر مذكرات توقيف للمتورطين في الجرائم بليبيا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء عن إطلاق خارطة طريق لعمل فريق المحكمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال تقديم إحاطته، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا.

وقال خان: “أقدم لكم مرحلتين ضمن خارطة طريق الأولى هي التحقيق ونعتزم إنهاءها بحلول 2025، وهذه المرحلة لن تكون سهلة وتتطلب تعاونا مع السلطات في ليبيا”.

وأضح مدعمي عام المحكمة أن المرحلة الثانية هي المرحلة القضائية مرحلة التكميل.

وأردف: “سنعمل على إصدار مذكرات توقيف للمتورطين في الجرائم في ليبيا وسنقاضي واحدا على الأقل بحلول نهاية العام المقبل”.

وأشار إلى أن الجنائية الدولية ستتقدم بطلبات لاستصدار أوامر قبض إضافية عبر مسارات التحقيق، لافتا إلى أن فريق الجنائية زار ليبيا 18 مرة وقام بجمع ما يزيد عن 800 دليل منها مواد مصوّرة وصوتية ومعلومات كأدلة جنائية.

وتابع خان: “نتوقع خلال الفترة المقبلة إجراء زيارات إضافية من أعضاء الجنائية إلى طرابلس.. وفتح مكتب للجنائية الدولية في طرابلس سيساعد في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1970”.

ونوه المدعي العام إلى أن المحكمة تحيط بمقتل وزير الدفاع السابق المهدي البرغثي وتُقيم مدى كفاية الأدلة لاستصدار أومر قبض في العام المقبل، مشيرا إلى أن الجنائية الدولية تواصل التحقيقات فيما يتعلق بأعمال القتل والاختطاف خارج نطاق القانون.

ولفت خان إلى أن المحكمة وثقت تقارير تفيد بإجبار مهاجرين على المشاركة في أعمال عدائية أثناء خضوعهم لسيطرة المليشيات .