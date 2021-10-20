كشادة: انتهى مشروع العسكر

قال الكاتب الصحفي محمد عمران كشادة، إن مشروع العسكر قد انتهى في ليبيا، وانتهت مغامرات الحروب.

جاء ذلك في تعليق له، على المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا، الذي سيُعقد غداً الخميس في العاصمة طرابلس.

وكتب كشادة: “غدا.. ينعقد مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس.. رسالتنا إلى كل العالم بأن الدولة الليبية باقية رغم الجراح والفاتورة الباهظة التي دفعها الشعب الليبي من دمائه”.

وأضاف: “الدولة الليبية راسخة البنيان على خرائط الجغرافيا السياسية وإن كانت تُعاني من الصراعات والتدخلات الأجنبية”.

وأردف كشادة: “سيكون ضمن المشاركين ممثلين لدول شاركت بقوة ودعمت عدوان حفتر على طرابلس.. غدا سيأتون إلى طرابلس المدينة الصامدة التي فشلوا في غزوها بقوة السلاح.. إنها طرابلس.. كما كانت قبل 200 عام تُجبر دول العالم على احترامها”.

واستطرد قائلاً: “غدا.. يوم تاريخي.. وإن تسابق فيه قادة وممثلي الدول المشاركة على الحضور إلى وطن يحترق.. والكل يُمني نفسه بنصيب من كعكة الثروات والنفط والغاز وعقود إعادة الإعمار.. إلا أنه يوم سيعلم فيه الأعداء قبل الأصدقاء بأن عهد جديد قد بدأ في ليبيا.. وأنه لا يمكن العودة إلى الوراء”.

واختتم كشادة بالقول: “انتهى مشروع العسكر.. وانتهت مغامرات الحروب.. وإن عادوا فأنه للوطن حراس وأيديهم على الزناد”.