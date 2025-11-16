كشف تفاصيل صادمة في قضية مقتل «محمد الصداعي».. والنيابة تأمر بحبس الجاني

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم في واقعة مقتل المواطن محمد عبد الله الطاهر الصداعي احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت تورطه في ارتكاب الجريمة التي هزّت الرأي العام.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان في طريق عودته إلى منزله عندما استوقفه المتهم، وطلب منه النزول من مركبته دون إبداء أي سبب. وعند رفض المجني عليه الامتثال للطلب، بادره المتهم بإشهار سلاح ناري، وأطلق عليه عدة أعيرة أصابته فأودت بحياته على الفور.

وبعد استكمال إجراءات جمع الأدلة وسماع الشهود، واجه المحقق المتهم بما نُسب إليه من وقائع مدعمة بالأدلة القانونية، فاعترف صراحةً بارتكاب الجريمة. وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة قرارها بحبس المتهم احتياطياً لحين استكمال بقية التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة إجراءاتها للتأكد من ملابسات الحادث تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.