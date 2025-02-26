كشف عدد الطلاب المسجّلين في مبادرة «تحدّي القِراءة العَربي»

أعْلن المُنسّق الوطني لمبادرة تحدّي القِراءة العَربي في ليبيا الدّكتور “علي قنون”، عن “وصولِ عدد الطلاب المسجّلين في الدّورة التاسعة من المبادرة إلى 62534 ألف تلميذ وطالب”.

واشار “قنون”، إلى “أن المنطقة الشرقية ” أ”، شهدت أكبر عدد من المُسجّلين حيث بلغ 20389 تلميذ وطالب، تليها المنطقة الوسطى”ب” 17924 تلميذ وطالب ثم المنطقة الشرقية “ج” 6198 تلميذ وطالب”.

ودعا المنسّق الوطني للمبادرة مُنسّقي المبادرة في المناطق التّعليمية والمراقبات، والمؤسّسات التّعليمية إلى” تسريع عملية تسجيل الطلاب قبل إغلاق باب التّسجيل يوم بعد غدا الجمعة 28 فبراير”.

نموذج التّسجيل المبدئي للطلبة فى الدّورة التاسعة لِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي: https://forms.office.com/r/i0SauMeD9y.