كشف عصابة تمتهن اختطاف مواطنين بهدف ابتزاز ذويهم.. وتحرير تسعة محتجزين

قامت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات في جهاز دعم الاستقرار، “بمراقبة منزل في منطقة مشروع الهضبة الزراعي بطرابلس بعد تلقي معلومات عن سماع أصوات صراخ داخله”.

وبحسب بيان الجهاز، “عقب التأكد من وجود حالة طارئة، اقتحمت الإدارة المنزل لتجد شخصًا محتجزًا داخل غرفة مغلقة بباب معدني من قبل ثلاثة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء وينتمون لدولة بنغلاديش”.

وتابع البيان: “جرى تحرير المحتجز وضبط الجناة، الذين اعترفوا بأنهم أعضاء في تشكيل عصابي يمتهن اختطاف واحتجاز مواطنين بنغلاديشيين بهدف ابتزاز ذويهم عبر إرسال صور لهم أثناء التعذيب، مقابل فدية قدرها 50 ألف دينار ليبي، كما كشفوا عن ارتباطهم بشبكات لتهريب البشر في مدينة الزاوية”.

وأضاف البيان: “خلال التحقيقات، تمكنت السلطات من تحرير تسعة أشخاص آخرين كانوا محتجزين في منزل آخر بمنطقة المشروع، حيث تبين أن الجناة قد أخذوا مبالغ مالية تصل إلى 3500 دولار عن كل شخص من ذويهم، استعدادًا لنقلهم إلى المنطقة الغربية”.

وبحسب البيان، “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، وأحيلوا إلى نيابة الهجرة غير الشرعية لاستكمال التحقيقات”.