كشف قضايا فساد جديدة تطال «مشاريع بناء» بمجمع القبة الخضراء

باشرت نيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الخمس التحقيق في واقعة كسب غير مشروع تتعلق بإدارة مصروفات تأهيل مجمع القبة الخضراء الاستثماري.

وبدأت إجراءاتها بعد تلقيها بلاغًا أشار إلى وجود مخالفات مالية مرتبطة بمصروفات البناء وإيرادات إيجار المحال التجارية داخل المجمع.

وأظهرت التحقيقات أن المسؤول عن إدارة المشروع استحوذ على مبالغ مالية مخصصة لأعمال البناء تجاوزت القيمة الفعلية للمصروفات.

وخلصت النيابة إلى ثبوت استحواذه على أربعمائة ألف دينار من الأموال المحصلة مقابل إيجار المحال التجارية في السوق، وقررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.

ةتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي تفتحها النيابة العامة في الدولة لتعزيز الرقابة على المال العام ومتابعة شبهات الفساد الإداري والمالي في المؤسسات المحلية.

وتعمل النيابة على توسيع نطاق التحقيقات في المشاريع الاستثمارية والخدمية لضمان الشفافية وحماية موارد الدولة.

