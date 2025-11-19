كشف مضمون الرسالة لـ«بن سلمان».. نتنياهو: يدنا ما زالت مستعدة للمزيد لضرب إيران

كشفت الحكومة الإيرانية عن فحوى رسالة الرئيس مسعود بزشكيان إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أن الرسالة تضمنت شكرًا خاصًا للمملكة على التعاون المتميز والتنسيق الرفيع خلال موسم الحج الحالي، ولاسيما في تسهيل عودة الحجاج الإيرانيين إلى بلادهم في ظروف استثنائية.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن “عودة الحجاج تزامنت مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي، مما تسبب في بقاء آلاف الحجاج الإيرانيين عالقين في الأراضي المقدسة لفترة إضافية”، مؤكدة أن هذا التعاون السعودي استحق الشكر الرسمي والخاص من الرئيس بزشكيان.

وفي واشنطن، استقبل ترامب ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، حيث تبادلا الوثائق خلال حفل توقيع الاتفاقيات. وصرح ترامب في مؤتمر صحفي أن محادثاته مع بن سلمان شملت موضوع انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام، ومناقشة حلول الدولة الواحدة والدولتين، مشيرًا إلى أن النقاش كان إيجابيًا وسيتم متابعة التفاصيل قريبًا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد تلقى الرسالة الخطية قبل زيارته للولايات المتحدة ومقابلته المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون الكشف عن تفاصيل محتواها.

نتنياهو يؤكد استمرار الحرب ضد حماس وضرب إيران.. وتوترات إيرانية أمريكية مستمرة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل مصممة على استكمال الحرب في كل الجبهات وعلى تجريد حركة حماس من السلاح، مشيرًا إلى أن بلاده ضربت إيران وأن يدها ما زالت جاهزة للمزيد.

وقال نتنياهو: “ضربنا إيران ويدنا ما زالت جاهزة للمزيد”، مضيفًا أن إسرائيل مصممة على استكمال الحرب في كل الجبهات وتجريد حماس من السلاح.

وتعود الضربات الإسرائيلية على إيران إلى 13 يونيو 2025، في عملية مفاجئة أطلقت عليها إسرائيل اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت خلالها مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أبرزها منشأة “نطنز” الرئيسية لتخصيب اليورانيوم. وأسفرت العملية عن مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين الإيرانيين، بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردّت إيران بضربات صاروخية على إسرائيل في عملية أطلقت عليها اسم “الوعد الصادق 3″، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية، مؤكدة أن العمليات ستستمر طالما اقتضت الضرورة.