كشف ملابسات جريمة قتل في جنزور وضبط الجناة بوقت قياسي

تمكن قسم البحث الجنائي جنزور، بالتعاون مع جهاز المباحث الجنائية، من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت يوم أمس في منطقة صياد.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تبين من خلال التحريات أن الجاني استدرج المجني عليه قبل أن يعتدي عليه بعدة طعنات باستخدام آلة حادة (سكين)، ما أدى إلى وفاته. وبعد تنفيذ الجريمة، ألقى الجاني بجثة الضحية من المركبة ولاذ بالفرار.

وبفضل الجهود المكثفة والاستجابة السريعة، تم تحديد مكان الجناة ورصد تحركاتهم، ليتم القبض عليهم خلال ساعات من وقوع الجريمة، وذلك بمتابعة دقيقة من تحريات مركز شرطة صياد وقسم البحث الجنائي جنزور.

وتم اقتياد المتهمين إلى مركز شرطة صياد لاستكمال إجراءات التحقيق، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.