كشف ملابسات جريمة قتل مروعة في زليتن

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة زليتن، من فك لغز اختفاء المواطن عبدالرحيم فرج اشناق (مواليد 1993م)، والذي تبين لاحقاً أنه كان ضحية جريمة قتل بشعة ارتُكبت بتاريخ 21 يوليو 2025م.

وبحسب بيان قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن، فقد تم تشكيل فريق عمل خاص للتحري حول واقعة الفقدان، بناءً على تعليمات مدير الأمن، وبالتعاون مع قوة العمليات المشتركة، ما أسفر عن ضبط المشتبه به بتاريخ 2 سبتمبر 2025م.

وخلال التحقيقات، اعترف الجاني بتفاصيل الجريمة، موضحاً أنه استدرج المجني عليه إلى منزله بمنطقة القاعة، قبل أن يقوم بتقييده ونقله بسيارته إلى منطقة زورة جنوب المدينة، حيث أطلق عليه رصاصة في الرأس تسببت في وفاته على الفور.

ولإخفاء معالم الجريمة، أقدم الجاني على التخلص من سيارة الضحية برميها من أعلى الهشم نحو شاطئ البحر، وأضرم النار فيها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.