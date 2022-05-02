كعادتهم السنوية.. مئات الليبيون يصلون العيد في ميدان الشهداء

أقيمت صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء وسط طرابلس ومساجد العاصمة بمشاركة مكثفة من مئات الليبيين.

وقصد المصلون القادمون من مختلف مناطق طرابلس، ميدان الشهداء ككل عام، لأداء صلاة عيد الفطر منذ الساعات الأولى لصباح الإثنين.

كما قصد مساجد العاصمة، ومساجد المدن الأخرى، مصلون قادمون من مختلف المدن، حيث ملأوا المساجد، لأداء الصلاة، وتقام صلاة العيد في كل عام، في ميدان الشهداء وسط طرابلس، والميادين والساحات الرئيسية إحياء للسنة النبوية.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صلاة عيد الفطر المبارك بميدان الشهداء بطرابلس، بحضور وزير الشباب، وعدد من المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية.

ورحب خطيب صلاة العيد بالمواطنين في الميدان، ولإظهار فرحتهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدا في خطبته على أهمية المصالحة الوطنية، التي تساهم في تحقيق الاستقرار والتسامح بين الليبيين.

وكانت الهيئة العامّة للأوقاف في حكومة الوحدة الوطنية، أداء صلاة العيد في الساحات العامة في كل مدن ومناطق البلاد، دون قيود، وتقام في المساجد بدلا من الساحات في حال برودة الطقس وسقوط الأمطار، ويقدر هذا الأمر من مدينة إلى أخرى.