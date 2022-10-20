كـ “مواطنين ليبيين”.. حكومة الوحدة تصدر قرارا بشأن أبناء الليبيات المتزوجات أجانب

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارا بشأن تقرير أحكام خاصة بأولاد الليبيات المتزوجات بأجانب يقضي بتمتع أولادهن بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي.

ونص القرار في مادته الأولى على تمتع أولاد الليبيات بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج.

كما نص في مادته الثانية على إعفائهم من شرط التأشيرة عند دخولهم الأراضي الليبية، واقتصار حصول أزواجهن فقط على تأشيرة الدخول عند الوصول.

وشدد البيان على ضرورة التزام السفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم الخدمة لهم أسوة بالمواطنين الليبيين، حسب نصه.