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كلاسيكو أميركا الجنوبية.. ميسي يقود التانغو للفوز على السيليساو

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 16 نوفمبر 2019 - 14:10
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ليو يسجل عودته بهدف في مرمى الغريم التقليدي [رويترز]
قاد البرغوث الأرجنتيني ونجم برشلونة الإسباني “ليونيل ميسي” منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل بتسجيله الهدف الوحيد في مباراة سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية الدولية الودية في كرة القدم الجمعة على ملعب الملك سعود في الرياض.

وجاء هدف ميسي بعد أن تابع كرة سددها من ركلة جزاء وتصدى لها حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنكليزي اليسون بيكر (14).

وكان ميسي يخوض أول مباراة في صفوف منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الأميركية الجنوبية “كوبا أميركا” في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

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وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب ميسي فتعادلت مع تشيلي صفر-صفر وألمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والأكوادور 6-1.

وثأرت الأرجنتين من غريمتها التقليدية في أميركا الجنوبية بعد خسارتها أمامها صفر-2 في نصف نهائي كوبا أميركا التي استضافتها البرازيل وتوجت بلقبها في يوليو الماضي.

وتعتبر خسارة البرازيل هي الأولى في الملاعب السعودية إذ سبق أن لعب 8 مباريات فاز خلالها في سبع وتعادل في واحدة.

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