«كلاسيكو الأرض».. غدا بين ريال مدريد وبرشلونة

يشهد ملعب “سنتياغو برنابيو” غدا السبت قمة كروية تجمع قطبي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل طرفا القمة في منافسة الصراع على صدارة جدول ترتيب الليغا، إذ يتصدر برشلونة المنافسة حاليا بـ 27 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 24 نقطة، وكلاهما عائد من الفوز في دوري أبطال أوروبا، إذ فاز ريال مدريد على بروسيا دورتموند 5-2، وبرشلونة على بايرن ميونخ 4-1.

وبات ريال مدريد على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي، حيث يحتاج إلى فوز أو تعادل لمعادلة أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في الدوري الإسباني.

ويغيب عن القمة البرازيلي رودريغو مهاجم ريال مدريد بسبب الإصابة التي تعرض لها الثلاثاء الماضي أمام بوروسيا دورتموند في لقاء الجولة الثالثة من دوري الأبطال، وذلك حسبما أعلن النادي في بيان رسمي، فيما لم يتأكد مشاركة الحارس تيبو كورتوا بعد إصابته خلال المباراة نفسها.

ويتطلع برشلونة لعودة الانتصارات الغائبة أمام ريال مدريد في المباريات الرسمية منذ 20 مارس 2023، والتي فاز فيها 2-1 في الأسبوع 26 من الدوري الإسباني.

وخلال أربع مواجهات رسمية، فاز فيها ريال مدريد جميعا، وكانت على الترتيب في كل من كأس ملك اسبانيا 4-0، والدوري الإسباني 2-1، وكأس السوبر الإسباني 4-1، ثم الدوري الإسباني 3-2.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو والسعودية.

وتذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، وستبث مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.