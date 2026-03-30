كلاسيكو المحبة في بنغازي.. الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في مباراة تُجسّد وحدة ليبيا

من طرابلس العاصمة التي تعانق البحر، إلى بنغازي مدينة النور، تتجه الأنظار إلى مواجهة كروية خاصة تجمع بين عملاقي الكرة الليبية الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في مباراة ودية تحمل أبعادًا تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، لتتحول إلى رسالة وطنية تؤكد أن الرياضة قادرة على جمع الليبيين تحت راية واحدة.

وتقام هذه المواجهة الودية المرتقبة على أرضية ملعب بنغازي الدولي، وسط حضور جماهيري غفير متوقع من عشاق الفريقين، في لقاء عنوانه “ليبيا وحدة وطنية… لا شرقية ولا غربية”.

مباراة بروح الراحل ونيس خير

تحمل المباراة طابعًا خاصًا، إذ تأتي تكريمًا لروح اللاعب الليبي الراحل ونيس خير، الذي سبق له تمثيل الفريقين وترك بصمة في مسيرته الكروية مع الأهليين. ويهدف هذا اللقاء إلى تخليد ذكراه من خلال حدث رياضي يجمع الناديين اللذين ارتبط اسمه بهما خلال مسيرته داخل الملاعب.

ويعد هذا التكريم رسالة وفاء لأحد أبناء الكرة الليبية، كما يعكس تقدير الوسط الرياضي لما قدمه اللاعب الراحل من عطاء خلال مسيرته.

استقبال تاريخي في بنغازي

وحظت بعثة ووفد الأهلي طرابلس باستقبال كبير في مدينة بنغازي من قبل إدارة وجماهير الأهلي بنغازي، في مشهد يعكس روح الأخوة بين الناديين، ويؤكد أن المنافسة داخل الملعب لا تلغي روابط الاحترام والتقدير خارجه.

ويُتوقع أن تتحول هذه المباراة إلى عرس رياضي وطني يجمع الجماهير الليبية في أجواء احتفالية، خصوصًا أن كلا الناديين يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

رسالة الرياضة في توحيد الليبيين

تحمل هذه المواجهة رسالة واضحة مفادها أن الرياضة قادرة على لعب دور مهم في تعزيز قيم المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

فبين مدينتي طرابلس وبنغازي، التي لطالما جمعت بينهما روابط تاريخية وثقافية، تأتي كرة القدم لتؤكد أن ما يجمع الليبيين أكبر من أي خلاف.

وتجسد المباراة فكرة أن الملاعب يمكن أن تكون فضاءً للتقارب والتواصل، وأن كرة القدم قادرة على بناء جسور من الأمل تعبر بكل الليبيين نحو مستقبل أفضل.

عرس كروي ينتظره الشارع الرياضي

ومع اقتراب موعد اللقاء، يترقب الشارع الرياضي الليبي هذه المواجهة التي تحمل طابعًا استثنائيًا، ليس فقط لأنها تجمع اثنين من أكبر أندية ليبيا، بل لأنها تمثل مناسبة وطنية تُظهر الوجه الجميل للرياضة الليبية.

ففي نهاية المطاف، سيبقى الهدف الأسمى من هذه المباراة هو ترسيخ روح الوحدة الوطنية وإرسال رسالة مفادها أن ليبيا، بكل مدنها، وطن واحد يجمع أبناءه تحت راية المحبة والسلام.