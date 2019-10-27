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كلاسيكو من نوع أخر.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد برباعية نظيفة!

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 أكتوبر 2019 - 09:11
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حافظ برشلونة على صدارته لجدول الترتيب برصيد 19 نقطة. [إنترنت]

رغم تأجيل كلاسيكو إسبانيا بسبب الأحداث السياسية في كتالونيا ضرب عشاق برشلونة وريال مدريد موعداً مع مواجهة مثيرة في كرة القدم النسائية، والتي شهدت تفوق البرسا على المدريديات 4-0.

حيث استطاعت النيجيرية المميزة أوشوالا تسجيل الهدف الكتالوني الأول من انفرادة إثر تمريرة جراهام لتنهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

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كما ساهمت كل من غراهام وأوشوالا في هدف برشلونة الثاني قبل أن تضيف جينيفر هيرموسو الهدف الثالث، وتختتم آيتانا الرباعية.

هذا وحافظ برشلونة على صدارته لجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما تجمد ريال مدريد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

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