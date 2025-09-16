كلمة الرئيس السوري في قمة الدوحة تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أثارت كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مدتها القصيرة وما حملته من مضمون قوي ومباشر.

وجاءت كلمة الشرع، التي لم تتجاوز الدقيقة، كالتالي: “سأسعى لاختصار الوقت.. إنه لمن نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط، وفي السياق ذاته لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ تسعة أشهر.. السادة الكرام إنه ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت.. أقف وشعب الجمهورية العربية السورية بأكمله بجوار دولة قطر، وفاء لها ولعدالة موقفها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وتفاعل النشطاء بشكل لافت مع هذه الكلمة، مشيدين بإيجازها وبلاغتها، واصفين إياها بأنها “نادرة في تاريخ القمم العربية والإسلامية” و”اختصرت ما لم تتمكن خطابات مطولة من التعبير عنه”.

يُذكر أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت الأطول بين قادة القمة، حيث استمرت 11 دقيقة و37 ثانية، تطرّق فيها إلى التحذير من ممارسات إسرائيل التي “تقوض مستقبل السلام وتهدد أمن المنطقة”، مؤكداً أن السياسات الإسرائيلية تعرقل الاتفاقيات الجديدة وتهدد الاتفاقات القائمة مع الدول العربية.