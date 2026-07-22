كلمة السر في انهيار الدينار وأزمة الكهرباء.. أسرار صادمة يكشفها خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»

في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، بين ضغوط سوق الصرف، وارتفاع الأسعار، وتراجع مستوى الخدمات رغم استمرار تدفقات الإيرادات النفطية، يبرز ملف إدارة الموارد والإصلاحات الاقتصادية كأحد أبرز الملفات المطروحة على الساحة، وفي وقت لا تزال فيه أزمات الكهرباء والإنفاق العام وتنويع مصادر الدخل تشكل تحديات أمام الاقتصاد الوطني، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن الاستقرار المالي وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد الكاديكي المستشار والخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية في تصريح لـ«عين ليبيا» أن الاقتصاد الليبي يمتلك مقومات كبيرة بفضل موارده النفطية، لكنه لا يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة تتطلب إصلاحات في إدارة الموارد والسياسات المالية والاقتصادية للوصول إلى استقرار مستدام.

وأوضح الكاديكي أن الاقتصاد الليبي يشهد تحسناً نسبياً في بعض المؤشرات عند استقرار إنتاج النفط، إلا أن غياب الاستقرار السياسي، والانقسام المؤسسي، وضعف الحوكمة، يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات، مشيراً إلى أن ليبيا لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن استمرار إيرادات النفط لا ينعكس بشكل واضح على حياة المواطن والخدمات الأساسية، مبيناً أن المشكلة لا تكمن في حجم الإيرادات فقط، وإنما في كيفية إدارتها، حيث يذهب جزء كبير من الإنفاق إلى المرتبات والدعم والمصروفات التشغيلية، بينما تحصل قطاعات التنمية والبنية التحتية على نصيب محدود.

وأشار إلى أن البيروقراطية وضعف التخطيط والرقابة تؤدي إلى انخفاض كفاءة الإنفاق العام، وهو ما يجعل المواطن لا يشعر بتحسن ملموس في مستوى الخدمات رغم توفر الموارد المالية.

ضغوط الدينار وارتفاع الأسعار

وفيما يتعلق بأزمة الدينار الليبي وارتفاع الأسعار، أوضح الكاديكي أن الضغوط على العملة المحلية تعود إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، واعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على الواردات، إضافة إلى محدودية الإنتاج المحلي.

وأكد أن معالجة أزمة العملة تتطلب توحيد السياسة المالية والنقدية، وتعزيز الاحتياطيات، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب مكافحة المضاربة في سوق العملات.

أزمة الكهرباء عبء على الاقتصاد

وحول تأثير أزمات الكهرباء والوقود على الاقتصاد الليبي، قال الخبير الاقتصادي إن الكهرباء تمثل عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي، وإن استمرار الانقطاعات يؤثر بشكل مباشر على المصانع والمحال التجارية والخدمات الصحية والتعليمية.

وأضاف أن أزمة الكهرباء تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، نتيجة اعتماد المواطنين والشركات على المولدات الخاصة ذات التكاليف المرتفعة، الأمر الذي يرفع الأسعار ويضعف القدرة التنافسية للاقتصاد.

الإنفاق على الكهرباء يحتاج إلى إدارة أفضل

وفي ملف الكهرباء، أكد الكاديكي أن المشكلة لا تتمثل في نقص التمويل فقط، بل في كفاءة الإدارة والتخطيط والتنفيذ والصيانة.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى إصلاح مؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة المشاريع، والحد من الفاقد الفني والتجاري، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة، وعدم الاعتماد على الحلول المؤقتة لمعالجة الأزمة.

الإنفاق العام والتنمية

وبشأن سياسة الإنفاق العام في ليبيا، أشار الكاديكي إلى أن الإنفاق التشغيلي لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر من الموازنة، في مقابل محدودية الإنفاق التنموي، وهو ما يقلل من قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة بحيث تعطى الأولوية للاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الإنتاجية، بما يساهم في بناء اقتصاد أكثر توازناً.

تنويع الاقتصاد ضرورة وليس خياراً

وفيما يتعلق باعتماد ليبيا على النفط كمصدر رئيسي للدخل، أكد الكاديكي أن تنويع الاقتصاد أصبح ضرورة استراتيجية لحماية البلاد من تقلبات أسعار النفط.

وأوضح أن ذلك يتطلب دعم قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير التعليم والتدريب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

توقعات المرحلة المقبلة

واختتم الخبير الاقتصادي المستشار خالد الكاديكي حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الليبي خلال الفترة المقبلة يرتبط بمدى القدرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.

وقال إن استمرار مستويات إنتاج النفط مع تنفيذ إصلاحات فعلية يمكن أن يؤدي إلى تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي، بينما استمرار الانقسامات وتأخر الإصلاحات سيبقي الضغوط قائمة على الأسعار وسعر الصرف والخدمات.