كلمة رئيس المجلس الرئاسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ألقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، كلمة اليوم الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر خدمة التواصل المرئي.

وقال السراج، إن هناك من يسعى للوصول إلى السلطة وحكم البلاد بالقوة، مشيرا إلى تفاعل حكومته بنية حسنة مع مبادرات السلام وآخرها ما جاء في مؤتمر برلين.

وصرح رئيس المجلس الرئاسي أن “مشروع عسكرة الدولة كانت تدعمه بلدان ومرتزقة وهذا السلوك مرفوض ويمس بسيادة الدولة الليبية”.

وأضاف: “نطالب الدول التي تدعم المعتدي حفتر بإعادة النظر بقرارها والعمل مع حكومة الوفاق الليبية”.

وتابع: “نحمل الطرف الآخر المسؤولية عن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار ونطالب بخطوات عملية تلزمه بإعادة المرتزقة لبلادهم”.

ودعا السراج “للإسراع باستئناف الحوار السياسي بمشاركة كل القوى السياسية الليبية باستثناء المتورطين في سفك الدماء”.

وأردف: “ندعو الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا حفتر في مدينة سرت”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي التزام حكومة الوفاق بدعم حقوق المواطنين في التعبير السلمي، مشددًا على أنها لن تسمح بأي محاولة لقمعهم بالقوة.

واستطرد قائلاً: “حاولنا كثيرًا معالجة الأوضاع المعيشية وتحسين القطاعات الخدمية، ووضع حد لانتشار السلاح.. وحققنا تقدمًا ملموسًا بالتعاون مع البعثة الأممية في ليبيا”.

هذا وعبر السراج عن تطلع حكومة الوفاق إلى “دعم قوي من المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انتظرها طويلا كل المؤمنين بالدولة الوطنية ودولة المؤسسات”.

[فيديو] كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة Gepostet von ‎المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‎ am Donnerstag, 24. September 2020