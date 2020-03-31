«كلية التقنية الصناعية» في مصراتة تكشف عن قناع الوجه الواقي

سيتم تجهيز كميات من القناع وتوزيعها على الجهات المختصة. [سوشيال ميديا]

أعلنت كلية التقنية الصناعية مصراتة عن النموذج الأول لقناع الوجه الواقي، والذي تم تصنيعه بمعامل الكلية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأوضحت الكلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها قامت بتدريب حوالي 50 شخص على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ودعت الكلية جميع المهتمين ومن لديهم تصاميم أو نماذج جاهزة تساهم في مكافحة وباء كورونا القدوم إلى مقر الكلية.

ونوهت بأنها بصدد تجهيز كميات من القناع وتوزيعها على الجهات المختصة.

يسر كلية التقنية الصناعية مصراتة وهي إحدى المؤسسات التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بوزارة التعليم أن تعلن… Gepostet von ‎كلية التقنية الصناعية – مصراتة‎ am Montag, 30. März 2020

يُشار إلى الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد هي إحدى تقنيات التصنيع، حيث يتم تصنيع القطع عن طريق تقسيم التصاميم ثلاثية الأبعاد لها إلى طبقات صغيرة جدا باستخدام برامج الحاسوبية ومن ثم يتم تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد عن طريق طباعة طبقة فوق الأخرى حتى يتكون الشكل النهائي.

وكلية التقنية الصناعية “المعهد العالي للصناعة سابقا” أنشئت لتحقيق أهداف عديدة ترمي لرفع كفاءة العاملين بقطاع الصناعة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، ونشر الوعي التقني بين أفراد المجتمع، بحسب مسؤولي الكلية.

واهتمت الـكلية خلال السنوات الأولى من إنشائها ببرنامج الدراسة والبحث العلمي لتخريج الكوادر ذات المستوى الجامعي والتقني، بالإضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاعات المختلفة من خلال عقد الدورات التدريبية في المجالات المختلفة.

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