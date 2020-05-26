كمامات وجه بتقنية متطورة ذاتية التنظيف لقتل فيروس كورونا

نشرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، طور باحثون قناعا أوليا للوجه بتقنية متطورة يمكنه تنظيف نفسه باستخدام الكهرباء التي يوفرها شاحن الهاتف.



وأفادت الصحيفة، يستخدم القناع، الذي طوره باحثون في كلية علوم وهندسة المواد في معهد التخنيون الإسرائيلي، طبقة ألياف كربونية داخلية لتدمير مسببات الأمراض، مثل الفيروسات التاجية التي قد تتراكم عليها.



وأوضحت طريقة الاستخدام التي تتم بتسخين طبقة ألياف الكربون واستخدام تيار كهربائي يمكن توفيره بواسطة كابل شحن للهواتف الذكية.



وذكرت الصحيفة ، قدم الباحثون طلب براءة اختراع للجهاز في الولايات المتحدة، ويأملون في جعله متاحا تجاريا بسعر حوالي 1 دولار.

وحيث أصبحت الكمامة متطلبا ضروريا في الوقت الذي انتشر فيه وباء فيروس كورونا المستجد، وفي كثير من البلدان بات ارتداؤها واجبا، تحت طائلة القانون.

وكما تحتاج الكمامات العادية للتبديل، حيث لا ينصح باستخدامها أكثر من مرة، ما يتوجب توفير كميات ضخمة جدا منها.

وحتى اليوم، بلغت الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم نحو 5،5 مليون، بينما توفي أكثر من 343 ألف شخص، وتعافى أكثر من مليونين و225 ألفا.