كمبوديا.. انفجار بقاعدة عسكرية يودى بحياة 20 جنديا

وقع انفجار هائل في قاعدة عسكرية جنوب غربي كمبوديا أسفر عن مقتل 20 جنديا وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بمنازل مجاورة.

وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، “أن انفجار ذخيرة وقع في قاعدة واقعة في مقاطعة كامبونج سبيو بجنوب غرب البلاد”، مضيفا: “إنه “شعر بصدمة عميقة” عندما تلقى نبأ الانفجار الذي وقع في مقاطعة كامبونغ سبيو، وأمر بدفع تعويضات لأسر الضحايا”.

هذا “ولم يحدد سبب الانفجار بعد، غير أن وسائل إعلام محلية توقعت أن يكون ارتفاع درجات الحرارة هو السبب، وأدى انفجار الذخيرة إلى تدمير أربعة مبان وألحق أضرارًا أيضًا بالمنازل في القرى المجاورة”.

ورجحت صحيفة “الجارديان”، “أن تكون درجة الحرارة المرتفعة سبب انفجار الذخيرة الضخم في قاعدة عسكرية في غرب كمبوديا.

وبحسب الصحيفة: “تعاني كمبوديا، كالعديد من دول المنطقة، من موجة حر شدسدة، حي سجلت المقاطعة التي وقع فيها الانفجار درجة حرارة عالية بلغت 39 درجة مئوية”.

وفي مارس 2005، أدى انفجار في مستودع للأسلحة ببلدة باتامبانغ الشمالية الغربية إلى إطلاق وابل من القذائف والرصاص استمر لساعات، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة السكان المحليين بالذعر.