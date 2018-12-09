كمبيوتر خيالي يضم أحدث المواصفات التي يمكن تخيلها

كشفت شركة “Cemtrex” الأمريكية عن حاسب آلي بمواصفات غير موجودة في أي حواسب أخرى.
حيث يتألف الجهاز الجديد من طاولة تحمل 3 شاشات بمقاس 24 بوصة تعمل باللمس، ومزودة بحساسات خاصة تستقبل إشارات يد المستخدم، إذ يكفي أن يحرك المستخدم يده أمام الشاشة لينقل الصورة عبر الشاشات الثلاث، أو يتحكم بوضعيتها وأبعادها.
أما بالنسبة للطاولة نفسها فهي عبارة عن لوح إلكتروني متطور، مزود بماسح ضوئي للوثائق، وشاحن لاسلكي للهواتف والأجهزة الذكية، ومنافذ USB ومنافذ 3.5 ملم للسماعات، ومكبرات صوت ومايكروفونات للرد على المكالمات بعد وصل الجهاز بالهاتف عبر البلوتوث.
هذا وتوجد كاميرات بدقة 5 ميغابيكسل بين الشاشات لإجراء مكالمات الفيديو، وكاميرات أخرى لصنع نسخ صورية للوثائق، أما قرص التخزين “SSD” فجاء بحجم 1 تيرابايت، وذاكرة الوصول العشوائي 32 غيغابايت.
حدث مهم جدا : حكمت محكمة أردنية بالسجن (٢٠ عاما ) على اردنية ( عمرها ٢٥ ) و ذلك بسبب جناية القتل القصد بتعذيبها لابنتها التي عمرها ( ٣ سنوات ) حيث قامت بوضع ابنتها تحت مضخة ماء الحمام ( الدوش ) الساخنة دون تبريدها فأصيبت الطفلة ( بحروق أدت لسلخ جلدها و فارقت الحياة ) على اثر ذلك و ( بررت الأم فعلتها بأن الطفلة كانت تزعجها كثيرا و كانت ترفض تناول الطعام و كانت كثيرة الحركة و تسبب لها الازعاج ) و الجدير بالذكر ان الأم كانت معروفة لدى ادارة حماية الاسرة بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها فتلك الحادثة… قراءة المزيد ..