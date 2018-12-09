كمبيوتر خيالي يضم أحدث المواصفات التي يمكن تخيلها

كشفت شركة “Cemtrex” الأمريكية عن حاسب آلي بمواصفات غير موجودة في أي حواسب أخرى.

حيث يتألف الجهاز الجديد من طاولة تحمل 3 شاشات بمقاس 24 بوصة تعمل باللمس، ومزودة بحساسات خاصة تستقبل إشارات يد المستخدم، إذ يكفي أن يحرك المستخدم يده أمام الشاشة لينقل الصورة عبر الشاشات الثلاث، أو يتحكم بوضعيتها وأبعادها.

أما بالنسبة للطاولة نفسها فهي عبارة عن لوح إلكتروني متطور، مزود بماسح ضوئي للوثائق، وشاحن لاسلكي للهواتف والأجهزة الذكية، ومنافذ USB ومنافذ 3.5 ملم للسماعات، ومكبرات صوت ومايكروفونات للرد على المكالمات بعد وصل الجهاز بالهاتف عبر البلوتوث.

هذا وتوجد كاميرات بدقة 5 ميغابيكسل بين الشاشات لإجراء مكالمات الفيديو، وكاميرات أخرى لصنع نسخ صورية للوثائق، أما قرص التخزين “SSD” فجاء بحجم 1 تيرابايت، وذاكرة الوصول العشوائي 32 غيغابايت.